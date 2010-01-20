СБУ задержала курьера с «черными» деньгами на выборы

Сотрудники Службы безопасности Украины 19 января в Печерском районе Киева совместно с сотрудниками милиции задержали 30-летнего жителя столицы, который перевозил средства незаконных коммерческих структур, которые пытаются переводить наличность в теневое оборот для незаконного использования ее в избирательном процессе.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, курьер перевозил в полиэтиленовом пакете 617 тыс. грн. наличными.

Проводится проверка задержанного на причастность к совершению преступлений, связанных с фиктивным предпринимательством и легализацией средств, добытых преступным путем.

Материалы документирования направлены в органы прокуратуры для принятия решения в соответствии с действующим законодательством.