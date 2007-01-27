В Одессе отец выпрыгнул с 5-ого этажа с 2-летней дочерью на руках

В Одессе отец выпрыгнул с пятого этажа дома по ул. Ивана Франко с 2-летней дочерью на руках.

Врачи-реаниматологи областной детской больницы уже около суток борются за жизнь девочки, доставленной в критическом состоянии.

Сам отец вследствие падения погиб, а девочку с множественными тяжелыми ушибами мама доставила для оказания помощи в областной медицинский центр. Здесь, по словам заместителя главврача медицинского центра Вадима ШУХТИНА, малютке оказали первую помощь, после чего доставили в реанимобиле «Скорой помощи» в областную детскую больницу.

Как сообщил в беседе с корреспондентом УНИАН сотрудник больницы Юрий ТЕРЕЩЕНКО, вследствие удара у малютки открытая черепно-мозговая травма. Девочка до сих пор пребывает в критическом состоянии.

О причинах трагедии врачи не сообщают.