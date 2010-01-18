Из Донецка на родину улетела грузинская делегация
23:14, 18 января 2010Общество
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Двумя чартерами
Сегодня из Донецка на родину улетела грузинская делегация, наблюдавшая за ходом президентских выборов.
Об этом сообщил УНИАН начальник отдела по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области Игорь ДЕМИН.
«Все граждане Грузии, находившиеся в Донецке во время проведения избирательной кампании, уже вылетели на родину двумя авиарейсами», - сказал он.
И.ДЕМИН также уточнил, что первый чартерный авиарейс на Тбилиси убыл из Донецка в 12.00, а второй - в 17.00.
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