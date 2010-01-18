В Украине от гриппа и его осложнений умерли 986 человек

В Украине по состоянию на 17 января количество умерших от гриппа и его осложнений достигло 986 лиц.

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства здравоохранения Украины.

В том числе за последние сутки умерли 5 украинцев. Еще 135 человек находятся в крайне тяжелом состоянии в реанимации, 13 - на искусственной вентиляции легких.

Всего с начала эпидемии (29 октября 2009 года) в Украине заболели 4 млн. 244 тыс. 619 лиц, из которых 252 тыс. 724 тыс. были госпитализированы и 217 тыс. 701 уже выписаны.

На 17 января эпидемический порог остается превышенным в Днепропетровской, Луганской Полтавской, Сумской областях и в Крыму.