В Украине от гриппа и его осложнений умерли 986 человек
07:35, 18 января 2010Общество
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За последние сутки - пятеро
В Украине по состоянию на 17 января количество умерших от гриппа и его осложнений достигло 986 лиц.
Об этом сообщается на официальном сайте Министерства здравоохранения Украины.
В том числе за последние сутки умерли 5 украинцев. Еще 135 человек находятся в крайне тяжелом состоянии в реанимации, 13 - на искусственной вентиляции легких.
Всего с начала эпидемии (29 октября 2009 года) в Украине заболели 4 млн. 244 тыс. 619 лиц, из которых 252 тыс. 724 тыс. были госпитализированы и 217 тыс. 701 уже выписаны.
На 17 января эпидемический порог остается превышенным в Днепропетровской, Луганской Полтавской, Сумской областях и в Крыму.
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