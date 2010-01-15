МИД ищет на Гаити трех украинцев

Министерство иностранных дел принимает меры для розыска трех граждан Украины, которые накануне землетрясения отбыли в Гаити по служебным делам.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МИД, подчеркнув, что эта работа проводится в связи с обращениями родственников трех украинских специалистов.

Так, Посольство Украины в США установило контакт с миссией Организации Красного Креста в штате Вирджиния (США). Было выяснено, что в настоящее время миссия Организации Красного Креста в Республике Гаити проводит поисково-спасательные работы и обеспечивает оказание необходимой медицинской помощи пострадавшим. В числе лиц, доставленных миссией Красного Креста в функционирующую на Гаити больницу и имевших при себе документы, по состоянию на 14 января с.г. граждане Украины отсутствуют.

Украинские дипломаты передали Миссии Организации Красного Креста данные о трех упомянутых украинских специалистах. Была достигнута договоренность, что в случае получения миссией Красного Креста на Гаити любой информации относительно указанных лиц, она будет немедленно передана Посольству.

Совместно с Постоянным представительством Украины при ООН Посольство Украины в США принимает меры с целью установления телефонной связи с членами вертолетной группы из Украины с тем, чтобы получить информацию о возможном наличии среди пострадавших в результате землетрясения граждан Украины.

Дипломатические учреждения Украины в США и в Республике Куба продолжают отслеживать дальнейший ход поисково-спасательных работ в Республике Гаити.