За срыв пломбы на избирательной урне предлагают 500 грн.

В Житомирской области представители отдельных политических сил намерены повредить пломбы на отдельных избирательных урнах.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации со ссылкой на председателя ОГА Юрия ЗАБЕЛУ.

Он отметил, что располагает информацией о возможных попытках сорвать выборы в области 17 января на отдельных участках.

«Это касается тех округов, где стабильно и традиционно лидером является один из кандидатов Президенты. Снизить такой рейтинг возможно одним из способов – это сорвать выборы», - сказал Ю.ЗАБЕЛА.

«Если пломба на урне будет сорвана, выборы на этом участке автоматически объявляются недействительными. Нам поступила информация о том, что людям предлагают за такую «услугу» 500 гривен. Но при этом никто не объясняет, что такой шаг расценивается действующим законодательством как уголовное преступление, а не мелкое хулиганство», - добавил председатель ОГА.

Ю.ЗАБЕЛА призвал руководителей районов и городов не допустить возможных фальсификаций и срывов, а также напомнил, что в этот раз многие люди воспользуются возможностью голосовать на дому.

Кроме того, председатель ОГА поручил подчиненным установить автономное энергоснабжение на тех участках, где до 17 января не успеют ликвидировать последствия стихии – в северных районах области: Народичском, Олевском и Овручском, где сейчас еще нет света и телефонной связи (в Народичском районе на 9 участках, в Овручском – на более чем 60, в Олевском – на 6 участках - УНИАН). «На тех участках, где ситуация не изменится до 17 января, будет установлено автономное энергоснабжение и розданы мобильные телефоны оператора Utel», – отметил Ю.ЗАБЕЛА.