В Киеве безработный убил университетского товарища и его девушку

В Киеве работники Подольского райуправления милиции задержали 23-летнего мужчину, который в канун Нового года вместе с одногодком убил своего университетского товарища и его сожительницу, чтобы завладеть деньгами для празднования свадьбы, которая должна была состояться у него вскоре.

Об этом УНИАН сообщил главный специалист Центра общественных связей ГУ МВД Украины в г. Киеве Александр РАДКЕВИЧ.

По его словам, организатор убийства нигде не работал, поэтому, чтобы достать деньги на свадьбу, решил убить своего более состоятельного товарища по учебе.

Как отметил А.РАДКЕВИЧ, злоумышленники совершили убийство в доме, где проживали жертвы, забив их арматурой и кухонным топором. После совершения преступления они забрали из квартиры 1,5 тыс. грн., ноутбук, драгоценности.

В отношении обоих участников преступления возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины.