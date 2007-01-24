Киевская власть хочет откорректировать размер квартплаты

К 1 мая этого года в Киеве планируется откорректировать размер квартплаты с учетом особенностей каждого жилого дома.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Анатолий ГОЛУБЧЕНКО.

Он объяснил, что плата за содержание домов должна рассчитываться в соответствии с постановлением правительства №560, которое дает толкование и необходимые нормативные акты по каждой составляющей тарифа и требует, чтобы расчеты тарифов производились по каждому дому отдельно с учетом его особенностей.

“Эти инструкции были разработаны. Но инструкции по лифтам не было. И мы не могли взять 560 постановление за основу. Более того, когда мы прикинули и посчитали, то нужно было, к большому сожалению, поднимать тарифы от 4 до 6 раз по этим расчетам. И мы на это не пошли. Мы решили пойти пока на фактические расходы”, - сообщил А.ГОЛУБЧЕНКО.

Он отметил, что одновременно с этим в ноябре столичная власть дала поручение Управлению ценовой политики, жилищно-коммунальным хозяйствам Киева и председателям районов приступить к подготовке необходимой документации, чтобы пересчитать тарифы в соответствии с постановлением №506, как только выйдет разъяснение относительно лифтов.

“Оно вышло сейчас, и мы на комиссии (заседании рабочей группы по проверке правильности начисления тарифов в столице – УНИАН) договорились, что за первый квартал мы сделаем перерасчет. Привлекаем эту комиссию, которая работает сегодня, привлекаем Управление (ценовой политики) и они вместе, в соответствии с 560 постановлением, пересчитают, как там записано, по каждому дому. На 1 мая мы сможем откорректировать”, - сказал А.ГОЛУБЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, с 1 декабря 2006 г. тариф на квартплату в Киеве повышен на коэффициент 3,3. В то же время, для домов старой застройки и барачного типа повышен в два раз.