Тимошенко: мы защитили ГТС на все времена

Кандидат в Президенты, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заверяет, что не допустит приватизации украинской газотранспортной системы.

Об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила в эфире “5-го канала” в воскресенье вечером.

"Пока я при власти, в оппозиции, пока я жива, я не допущу, чтобы газотранспортная система, которая является нашим оружием в укреплении нашей независимости - и политической, и энергетической – чтобы хоть кто-то на это позарился", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер отметила, что сейчас ГТС Украины находится в государственной собственности. "Я убрала с газотранспортной системы все эти раковые опухоли, которые были внедрены, в том числе и сегодняшними кандидатами в Президенты – это РосУкрЭнерго, которая в сущности уже у нас забирала эту газотранспортную систему. Сегодня мы имеем собственность, имеем путь к энергетической независимости Украины и мы будем его укреплять", - прибавила она.

Ю.ТИМОШЕНКО напомнила, что именно благодаря ее усилиям и поддержке ее фракции в парламенте был принят закон о невозможности приватизации ГТС. "Мы защитили газотранспортную систему на все времена, сказав, что ее нельзя приватизировать, создавать консорциумы, передавать в аренду, в какие-либо совместные предприятия", - отметила глава правительства.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявлял, что целью газовой политики правительства является сдача украинской газотранспортной системы. По его словам, в настоящее время Украина потеряла уже почти 70% своей газотранспортной системы.

В.ЮЩЕНКО объяснил это тем, что правительство подписало газовые соглашения, которые ведут к банкротству НАК « Нафтогаз Украины », на балансе которого находится украинская ГТС.