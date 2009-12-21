Ющенко о Тимошенко: даже коммунисты себе такого не позволяли

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО уверен, что целью газовой политики правительства является сдача украинской газотранспортной системы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он заявил в интервью британской газете «Санди Телеґраф» и испанской «Эль Мундо».

В.ЮЩЕНКО подчеркнул недопустимость безответственного отношения со стороны правительства к финансовым проблемам НАК «Нафтогаз Украины».

По словам Президента, газовый монополист находится в трудном положении по многим причинам, но главными являются две: нежелание правительства перед выборами повышать внутренние цены на газ до объективного уровня, а также несостоятельность премьер-министра отстоять перед «Газпромом» справедливые для Украины условия договора на поставки и транзит газа.

«Газовая политика ТИМОШЕНКО - это самая бездарная политика за все время независимости. Это не просто популизм - это коммунизм в квадрате. Да нет, даже коммунисты себе такого не позволяли. Ведь не бывает так, что покупаешь дороже, а продаешь дешевле. Не может Украина покупать газ по самым высоким ценам в Европе, транзитировать по самым низким, да еще и внутренние цены не повышать”, - заявил В.ЮЩЕНКО. По его словам, “это прямой путь к истощению ресурсов «Нафтогаза», к его полному разрушению”.

“Цель такой политики одна - сдача украинской ГТС, сдача государственных интересов ради каких-то политических преференций. Я этого не позволю», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.