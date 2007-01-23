Крымское правительство продлило регулирование цен на хлеб

Совет министров Автономной Республики Крым сегодня принял постановление "О регулировании цен на основные группы продовольственных товаров".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымского правительства, регулирование цен на хлеб и ряд других продуктов вводится временно - до 1 июля текущего года - с целью поддержания стабильной ситуации на потребительском рынке продовольственных товаров автономии.

Для субъектов хозяйственной деятельности всех форм собственности предельный уровень торговой надбавки к оптовой цене производителя, обеспечивающий розничные цены на социально значимые сорта хлеба, установлен в размерах: 1,65 грн. за 1 кг хлеба из муки пшеничной первого сорта, хлеба из смеси муки пшеничной высшего и первого сортов с содержанием муки первого сорта более 51% (кроме сортов "Домашний", "Обеденный", "Степной", "Пивденный", "Губернский", "Облепиховый"); 1,60 грн. за 1 кг хлеба из смеси муки пшеничной первого и второго сортов (кроме сортов "Питательный", "Пшеничный", "Кишиневский", "Крестьянский"); 1,55 грн. за 1 кг хлеба из муки пшеничной второго сорта (кроме сорта "Белый" формовой); 1,40 грн. за 1 кг хлеба из смеси ржаной и пшеничной муки (кроме сортов "Карельский", "Скифский", "Бородинский", "Вилипский", "Осенний", "Бодрость", "Элитный", "Ржаной целебный новый", "Ржаной обойный улучшенный", "Особливый", "Ржаной улучшенный", "Стахановский", "Ассорти", "Тминный", "Московский", "Пикантный", "Владимирский", "Елисаветградский", "Столичный", "Монастырский", "Ароматный", "Дарья", "Украинский новый").

Как сообщает пресс-служба Совмина АРК, предприятиям-производителям рекомендуется при отпуске социально значимых сортов хлеба, на которые установлен предельный уровень торговой надбавки, предоставлять предприятиям розничной торговли скидку, размер которой определяется по договоренности сторон. Члены правительства автономии также рекомендовали руководителям предприятий-производителей обеспечить среднемесячное производство хлеба из муки пшеничной высшего сорта, муки пшеничной первого сорта, смеси муки пшеничной первого и высшего сортов, смеси муки пшеничной и ржаной в объемах не менее уровня соответствующего периода 2004 года.

Кроме того, Совмин рекомендовал обеспечить полное выполнение заявок по поставке мяса кур, говядины и свинины в розничную торговую сеть Крыма.