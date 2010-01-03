«Ариану» ждут сегодня в оманском порту

Освобожденный из плена сомалийских пиратов многострадальный балкер "Ариана" уже сегодня должен прибыть в оманский порт Салала. Об этом сообщают в Министерстве иностранных дел Украины. Сейчас коребель двигается в направлении порта. "Ариану" сопровождает фрегат международных военно-морских сил.

Накануне еще 10 украинцев стали пленниками сомалийских пиратов. Корабль Asian Glory, который шел под британским флагом, в Аденском заливе захватили пираты. Отечественное МИД подтверждает эту информацию. Среди 25-ти членов экипажа судна - кроме украинцев - восемь болгар, два гражданина Румынии и пять - Индии. Один из моряков вышел на связь: по его словам, все члены экипажа живы и невредимы.

5 канал