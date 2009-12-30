Вирус А/H1N1 может вернуться в более опасной форме

Представители Всемирной организации здравоохранения предупреждают, что свиной грипп никуда не исчез, несмотря на ощутимое снижение числа заболевших.

По словам главы организации Маргарет Чан, на которую ссылается Би-Би-Си, необходимо сохранять бдительность, так как вирус А/H1N1 может мутировать и принять еще более опасную форму.

Согласно данным ВОЗ, от вируса свиного гриппа погибло более 11 тысяч человек в 200 странах мира.