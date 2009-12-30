Вирус А/H1N1 может вернуться в более опасной форме
01:41, 30 декабря 2009Общество
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Предупреждает глава ВОЗ
Представители Всемирной организации здравоохранения предупреждают, что свиной грипп никуда не исчез, несмотря на ощутимое снижение числа заболевших.
По словам главы организации Маргарет Чан, на которую ссылается Би-Би-Си, необходимо сохранять бдительность, так как вирус А/H1N1 может мутировать и принять еще более опасную форму.
Согласно данным ВОЗ, от вируса свиного гриппа погибло более 11 тысяч человек в 200 странах мира.
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