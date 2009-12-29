В Киеве этой ночью 150 деревьев упали и повредили линии электропередач

В Киеве этой ночью около 150 деревьев упали на линии электропередач и повредили их.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на первого заместителя председателя КГГА Дениса БАССА.

По его словам, в связи со снегопадами вся снегоочистительная техника Киева работает в чрезвычайном режиме - 298 машин убирают улицы круглосуточно.

«В настоящее время первоочередная задача - освободить от снежных завалов трамвайные и троллейбусные линии, чтобы жители города беспрепятственно передвигались по Киеву», - сказал Д.БАСС.

Кроме того, на время непогоды ограничен въезд крупногрузного транспорта в столицу, чтобы он не создавал дополнительных заторов и ДТП, сообщил первый заместитель председателя КГГА.

Вместе с тем он констатирует, что на пути работникам коммунальных служб стали припаркованные с обеих сторон тротуаров автомобили. Оставленные под открытым небом автомобили задерживают работу снегоочистительных машин – они не могут добраться до бордюра и качественно очистить от снега всю поверхность дороги, отметил Д.БАСС. Поэтому первый заместитель председателя КГГА призывает киевлян не парковать зимой свой автотранспорт в непредназначенных для этого местах.

В борьбе с непогодой столичные власти обратились за помощью и к подрядным организациям Киева – они предоставили дополнительную технику для уборки дорог от снега.