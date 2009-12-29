БЮТ просит проверить, что строят в Киеве под видом ипподрома

Депутатская фракция Блока Юлии Тимошенко в Киевском городском совете обратилась в прокуратуру с просьбой проверить законность отведения земельного участка на проспекте Академика Глушкова, 10, КП «Киевский ипподром» и, в случае нарушения действующего законодательства, принять меры прокурорского реагирования.

Об этом информирует пресс-служба БЮТ в Киевсовете со ссылкой на лидера фракции Татьяну МЕЛИХОВУ.

Как утверждают в БЮТ, на последнем пленарном заседании Киевсовета большинство нынешнего мэра столицы Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО проголосовало за передачу Киевскому ипподрому земли под его реконструкцию и строительство административно-гостинично-жилищного комплекса с подземным и наземным паркингами. Депутаты при этом отмечают, что проект этого решения так и не был им роздан. Более того, фракции БЮТ не удалось получить его ни в Киевском городском совете, ни в Главном управлении земельных ресурсов КГГА.

«О том, что на столичном ипподроме будет сооружена не только гостиница, но и жилой комплекс с подземным паркингом, мы можем догадаться лишь из названия проекта решения, который был включен в повестку дня сессии 24 декабря. Самого этого документа не существует в природе, но нам стало известно о том, что речь идет о площади почти в 50 гектаров», - заявила Т.МЕЛИХОВА.

Она напомнила, что год назад градостроительный совет рекомендовал КП «Киевский ипподром» сосредоточиться на градостроительном обосновании инфраструктуры ипподрома и выделении земельного участка, а также пересмотреть необходимость строительства подземного паркинга. Депутат высказала опасение, что, возможно именно этот проект - без необходимых правок и обоснований - будет использован опять.

«Однако остается вопрос, почему власть так старательно скрывает документ? Это наталкивает на мысль, что вместо ипподрома, может быть сооружен, например, торгово-развлекательный комплекс или жилой квартал», - отметила Т.МЕЛИХОВА.