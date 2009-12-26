Казначейство заблокировало деньги Закарпатья: спасатели - без горючего

Закарпатские спасатели из-за проблем с Госказначейством во время осуществления противопаводковых мер остались без горюче-смазочных материалов.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в управлении информации и связей с общественностью Закарпатской облгосадминистрации.

Как сказано в сообщении, Закарпатское областное производственное управление мелиорации и водного хозяйства и ГУ МЧС в Закарпатской области практически остались без горюче-смазочных материалов из-за того, что с 4 декабря органами Госказначейства не осуществлялись перечисления средств государственного и местных бюджетов.

Учитывая такую ситуацию, губернатор Олег ГАВАШИ распорядился срочно приобрести горюче-смазочные материалы в долг и обязал Главное управление Госказначейства Украины в Закарпатской области как можно быстрее провести расчеты.

Согласно информации О.ГАВАШИ, по состоянию на 23 декабря в органах Государственного казначейства Закарпатья было неоплаченных платежных документов на сумму 60 млн. грн. Из общей суммы практически треть – платежные документы, просроченные более чем на 10 дней.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Закарпатской области началось наводнение. Уровень воды в реках поднялся более чем на 4 м.

В течение прошедших суток в регионе области прошли дожди, местами очень сильные. Из-за резкого потепления сошел снег в горах.