Католики всего мира празднуют Рождество Христово

Сегодня Рождество Христово по Григорианскому календарю, которое празднуют католики всего мира.

Согласно Библии, в этот день в хлеву Дева Мария родила Иисуса Христа. Она вместе с Иосифом убежала из Назарета, где Ирод приказал убить всех младенцев. Царь испугался, что Сын Божий сможет занять его трон.

В Вифлееме Мария и Иосиф не смогли найти жилья, и зашли в один из хлевов. Там, в яслях, и появился на свет Иисус.

Первыми, кто поздравил Новорожденного, были пастухи. Весть о рождении Божьего сына им принесли ангелы. Позже пришли волхвы-мудрецы с востока. О появлении Мессии они знали из легенд. Дорогу к городу им указывала яркая звезда.

Рождеству предшествует сорокадневный пост, последний вечер которого римо-католики называют Видилией. Тогда готовят 12 постных блюд, а в помещениях рассыпают сено. После ужина люди идут на ночную службу в храм, а возвращаясь, поют колядки.

Православные и греко-католики празднуют Рождество 7 января. Они пользуются юлианским календарем, или новым стилем. Римо-католики отмечают этот праздник по григорианскому календарю, то есть на две недели раньше.