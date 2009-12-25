Программа профилактики ВИЧ утверждена в Виннице

Винницкий областной совет утвердил программу обеспечения профилактики ВИЧ-инфекции, лечения, ухода и поддержки ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом до 2013 года с общей суммой финансирования 44,26 млн. грн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил председатель Винницкого областного совета Григорий ЗАБОЛОТНЫЙ.

По его словам, на реализацию программы из госбюджета предусмотрено 26 млн. грн., областного – 16,014 млн. грн. и других источников – 2,248 млн. грн.

Целью программы является снижение темпов заболеваемости ВИЧ-инфекцией и темпов смертности от СПИДа в Винницкой области путем реализации государственной политики и целей Универсального доступа относительно обеспечения оценки реального состояния эпидемической ситуации в регионе, доступа населения к услугам по добровольному консультированию и тестированию на ВИЧ-инфекцию, широкомасштабных профилактических мер, услуг по диагностике, лечению, уходу и поддержке ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом.

За счет выполнения Программы предусматривается охватить медицинскими услугами по профилактике ВИЧ-инфекции/СПИДа 60% представителей групп риска; внедрить еженедельную социальную рекламу в СМИ; обеспечить не менее 80% больных ВИЧ-инфекцию/СПИД антиретровирусной терапией; снизить на 10% уровень смертности среди инфицированных и больных и пр.