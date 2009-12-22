Курс доллара в обменниках Киева

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,95 грн./долл., продают – по 8,00 грн./долл., курс не изменился по сравнению с 21 декабря.

Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,90-7,97 грн./долл., по продаже – в пределах 7,98-8,01 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках не изменился по сравнению с 21 декабря и сегодня составляет 11,35 грн./евро, курс продажи – понизился на 0,3%, до 11,52 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,30-11,41 грн./евро, по продаже – в пределах 11,44-11,60 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках по сравнению с 21 декабря понизился на 0,7% и составляет в среднем 0,2509 грн./рубль, продажи – на 0,2%, до 0,2637 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2052-0,2600 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2600-0,2700 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,95 грн./долл., продажи – 8,00 грн./долл. Курс не изменился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,90-7,97 грн./долл., по продаже – в пределах 7,98-8,01 грн./долл.

Средний курс покупки-продажи евро в банках Киева незначительно понизился по сравнению с 21 декабря и сегодня составляет 11,36/11,50 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,30-11,41 грн./евро, по продаже – в пределах 11,44-11,60 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы по сравнению с 21 декабря понизился на 1% и сегодня составляет 0,2482 грн./рубль, курс продажи не изменился – 0,2651 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2052-0,2600 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2603-0,2700 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 7,90/8,00 грн., евро – 11,30/11,60 грн., рубль – 0,2100/0,2650 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,95/8,01 грн., евро – 11,30/11,65 грн., рубль – 0,2500/0,2700 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 7,93/8,00 грн., евро – 11,30/11,60 грн., рубль – 0,2500/0,2620 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 22 декабря, составляет: гривни к доллару США – 7,97, к евро – 11,451296, к российскому рублю – 0,26086.