Союз-Виктан обанкротился

Как стало известно Комерсант-Украина, алкогольная группа "Союз-Виктан" прекращает свою деятельность: украинская часть группы проходит процедуру банкротства с ноября, а сегодня в Арбитражный суд Московской области будет направлено заявление о банкротстве "дочки" в России. Общий долг в $170-200 млн "Союз-Виктан" надеется погасить, продавая активы.

О том, что группа "Союз-Виктан" приняла решение о прекращении своей деятельности, изданию рассказал ее совладелец Андрей Охлопков. Он утверждает, что ООО "Союз-Виктан ЛТД" (производственные мощности в Симферополе) тоже может быть признана банкротом: 24 ноября Хозяйственный суд Киева принял решение о возбуждении соответствующего производства, ввел мораторий на исполнение требований кредиторов, остановил исполнение должником обязательства по уплате налогов и сборов.

По словам источника Коммерсант-Украина, близкого к "Союз-Виктану", среди основных кредиторов группы – украинские подразделения ОТП-банка, Сбербанка, Альфа-банка.