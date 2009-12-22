От Тимошенко требуют вмешаться в проблему с Казначейством

Председатель Луганской областной государственной администрации Александр АНТИПОВ и председатель Луганского областного совета Валерий ГОЛЕНКО направили премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО письмо с просьбой разобраться с казначейским обслуживанием местных бюджетов региона.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации.

«В то время, как местные органы власти вместе с налоговой службой прилагают максимальные усилия для выполнения местных бюджетов всех уровней по доходам и расходам, органы Государственного казначейства Украины сводят их на нет", - говорится в письме.

По словам авторов документа, при отсутствии просроченной задолженности по выплате зарплаты работникам бюджетных учреждений и оплате энергоносителей, по непонятным причинам с 8 декабря платежные поручения распорядителей бюджетных средств местных бюджетов на оплату утвержденных расходов по незащищенным статьям органами Государственного казначейства не выполняются, что приводит к нарушению сроков оплаты обязательств в соответствии с заключенными договорами и возникновению конфликтных ситуаций с поставщиками услуг и товаров.

«На счетах бюджетных учреждений и получателей средств местных бюджетов накопились значительные остатки бюджетных средств, которые увеличились с 8 до 16 декабря вдвое – с 21,9 млн. грн. до 42,4 млн. грн., и продолжают расти с одновременным наращиванием кредиторской задолженности местных бюджетов», - говорится в письме.

Руководство Луганской области считает, что «ситуация, когда местные бюджеты не могут воспользоваться собственными средствами по вине государственного органа, на который возложены обязанности по расчетно-кассовому обслуживанию таких бюджетов, является недопустимой и нарушает права органов местного самоуправления на независимость от органов государственной власти в ходе выполнения собственных бюджетов в границах, которые не нарушают действующего законодательства».

Руководство Луганской области настаивает на личном срочном вмешательстве в ситуацию премьер-министра и осуществлении срочных мер по возобновлению органами Государственного казначейства Украины оплаты бюджетных обязательств распорядителей средств местных бюджетов и организации их работы в сверхурочное время при наличии невыполненных платежных поручений.