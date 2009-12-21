Египет потребует у ФРГ вернуть бюст Нефертити

Каир намерен официально потребовать у ФРГ вернуть вывезенный в начале ХХ века из Египта бюст царицы Нефертити.

По словам главы Высшего совета по делам древностей Египта Захи ХАВАСА, бюст, чей возраст составляет около 3,5 тыс. лет, был вывезен в Германию в 1913 году, сообщает «Газета.ру».

На прошлой неделе З.ХАВАС добился возвращения Францией Египту пяти находившихся в Лувре фрагментов надгробных обелисков с могил фараонов. Тем самым Париж положил конец спору, возникшему между Францией и Египтом из-за принадлежности древних реликвий.