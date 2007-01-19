Российских разведчиков обязали сдавать отпечатки пальцев

Госдума приняла во втором чтении законопроект, который уточняет требования к сотрудникам внешней разведки. Документ вносит изменения в действующий федеральный закон "О внешней разведке", исключает из него устаревшие названия и терминологию и приводит в соответствие с другими нормативными актами.

Одной из поправок, которая была принята к законопроекту во время второго чтения, стало положение, согласно которому все сотрудники органов внешней разведки должны обязательно проходить дактилоскопическую регистрацию.

Сейчас такая процедура обязательна только для тех, кто проходит службу в органах внешней разведки. Вместе с тем, как отмечают разработчики документа, сегодня, помимо военнослужащих, там работают и гражданские сотрудники.

В новой редакции законопроекта парламентарии также установили обязательные требования об отсутствии гражданства иностранного государства у сотрудников органов внешней разведки России.

РИА “Новости”