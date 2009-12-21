Многодетные семьи будут получать телефоны без очереди

С 1 января 2010 года многодетные семьи будут иметь право внеочередной установки квартирных телефонов и 50-процентной абонентной платы за пользование квартирным телефоном.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной администрации связи Министерства транспорта и связи Украины.

В сообщении отмечается, что 1 января 2010 года вступает в силу Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по вопросам социальной защиты многодетных семей», которым предусмотрено, в частности, предоставление многодетным семьям, имеющим трех и больше несовершеннолетних детей, льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг, топлива, абонентной платы за пользование телефоном (внеочередное установление квартирных телефонов и абонентная плата за пользование квартирным телефоном в размере 50 процентов утвержденных тарифов).

Кроме того, сообщается, что детям из многодетных семей предоставляется возможность бесплатного проезда всеми видами городского пассажирского транспорта (кроме такси), автомобильным транспортом общего пользования в сельской местности, а также железнодорожным и водным транспортом пригородного сообщения и автобусами пригородных и междугородных маршрутов.

Согласно информации Госсвязи, право на льготы имеют лица, внесенные в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, которые имеют право на льготы (ЕГАРЛ).