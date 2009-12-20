Из-за непогоды остаются обесточены 106 населенных пунктов

В Украине остаются обесточенными 106 населенных пунктов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в частности, в результате сильных снегопадов, метели и гололедицы до сих пор без электроснабжения остаются в Херсонской области 36 н.п., Донецкой – 27 н.п., АР Крым – 13 н.п., Луганской – 10 н.п., Запорожской – 9 н.п., Одесской – 6 н.п. и Николаевской – 5 н.п.

Спасателями МЧС и дорожниками из снежных заторов освобождены 4 тыс. 851 единица техники и 9 тыс. 090 человек, за последние сутки - 747 единиц техники и 1 тыс. 838 людей. На пунктах обогрева МЧС оказана помощь 1 тыс. 111 людям. Расчищены от снежных заносов 2260 километров автодорог, за сутки - 604 км.

Также в результате сильных снегопадов и метелей, которые повлекли снежные заносы и гололедицу, наблюдалась сложная обстановка на автодорогах Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей, связанная с осложнением проезда автомобильного транспорта.