Ющенко выступает за запрещение охоты
21:47, 18 декабря 2009Общество
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“Виктор Федорович мне несколько раз рассказывал"
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выступает за запрещение охоты.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время встречи с жителями Винницы.
На вопрос, какое хобби у лидера оппозиции Виктора ЯНУКОВИЧА, В.ЮЩЕНКО сказал, что В.ЯНУКОВИЧ занимается охотой.
“Виктор Федорович мне несколько раз рассказывал, как секача заваливает, а для меня аллергия”, - отметил Президент.
В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что такие увлечения не могут иметь поддержку в обществе, и вообще он против охоты.
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