Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выступает за запрещение охоты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время встречи с жителями Винницы.

На вопрос, какое хобби у лидера оппозиции Виктора ЯНУКОВИЧА, В.ЮЩЕНКО сказал, что В.ЯНУКОВИЧ занимается охотой.

“Виктор Федорович мне несколько раз рассказывал, как секача заваливает, а для меня аллергия”, - отметил Президент.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что такие увлечения не могут иметь поддержку в обществе, и вообще он против охоты.