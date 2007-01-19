Киевляне ”наказали” мэрию на 130 миллионов

На сегодня на счета энергетические монополистов Киева поступило около16% платежей, передает корреспондент Киевского портала.

По словам заместителя мэра Анатолия Голубченко, киевляне заплатили 26 млн. гривен по коммунальным платежам, при ожидаемых поступлениях на уровне 160 млн. гривен.

Таким образом, киевляне заплатили меньшую сумму коммунальных платежей, чем за аналогичный период в декабре, когда действовали старые тарифы. В декабре, власти рассчитывали получить по коммунальным платежам 60 млн. гривен. До повышения тарифов уровень расчетов по коммунальным платежам составлял 95%.

Как сообщает Комсомольская правда в Украине, в сберкассах Печерского района днем пусто: пару человек пришли перевести деньги и заплатить за телефон.

«Обычно в это время у нас аншлаг - люди в очереди чуть ли не на улице стоят. А сейчас сами видите - три-четыре человека у кассы. И то они пришли не за коммуналку платить, а за кабельное телевидение, - рассказала заведующая одного из отделений «Ощадбанка».

Похожая ситуация и в других сберкассах. Сотрудники вспоминают былые аншлаги у касс и говорят, что нынче если кто и платит, то лишь те, кто успел оформить субсидию.

В отделениях «Укрпочты» заявляют, что поток плательщиков практически не сократился.

«У нас до девятого января было затишье, потом люди пошли. Видимо, сначала расплатились с прошлогодними долгами, а потом получили новые квитанции. Платят в основном пенсионеры. Молодежи в очередях пока не видно. Пожилые люди - самые аккуратные плательщики», - рассказала заместитель директора Наталья Князева.

В тоже время, не все клиенты «Укрпочты» платят по тем тарифам, которые у них указаны в квитанциях.

«Некоторые прямо на платежке исправляют цифры. Не на старые тарифы, а просто вписывают ту сумму, которую могут заплатить», - отмечает Князева.

Возросшие коммунальные тарифы - тема обсуждения №1 в общественном транспорте, на лавочках у подъездов и на рынках.

К слову, в городе ходят упорные слухи, будто городские власти решили снизить размер новых тарифов, если за январь расплатятся меньше половины киевлян.