В Донецкой области на карантин закрыты 766 школ

В Донецкой области на сегодняшний день уже 766 общеобразовательных школ (из 1085) закрыты на карантин из-за роста заболеваемости учеников гриппом и ОРВИ. (вчера, 16 декабря, были закрыты 704 школы - УНИАН).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила исполняющая обязанности главного государственного санитарного врача Донецкой области Лариса ГУСЕВА.

Согласно сообщению, в связи с ухудшением эпидемической ситуации местными территориальными органами исполнительной власти вводятся ограничительные мероприятия в учебных заведениях.

Временно приостановлен учебный процесс в школах по поводу отсутствия на занятиях более 20% учеников по причине заболеваемости гриппом и ОРВИ, приостановлен постановлениями главных государственных санврачей городов и районов и решениями местных чрезвычайных противоэпидемических комиссий. Больше всего закрыто школ в городах: Донецке (164 школы), Макеевке (73) и Мариуполе (72).

В целом, характеризуя ситуацию с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в регионе, и.о. главного санврача сообщила, что в Донецкой области сохраняется напряженная эпидемиологическая ситуация.

Так, за минувшие сутки было зарегистрировано 13 тыс. 146 обращений за медпомощью больных гриппом, респираторными инфекциями и их осложнениями.

С начала мониторинга (с 30.10.09 г.) общее количество заболевших в области составило 225 тыс. 476, в том числе детей до 18 лет – 125 тыс. 276 (52,2%), стационарное лечение получили 12 тыс. 377 больных, из них выписано по выздоровлению – 11 тыс. 179 человек.

По информации Л.ГУСЕВОЙ, с начала эпидпериода в области с диагнозом «пневмония» умерли 49 человек, в том числе четверо детей. В 23-х образцах секционного материала умерших, исследованных в Центральной СЭС г. Киева и Донецкой областной СЭС, было установлено наличие гриппа A/H1N1, в 14 – результат негативный и 12 образцов еще исследуются.