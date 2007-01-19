Украина прекратила прокачку российской нефти в Европу

Оператор нефтетранспортной системы Украины ОАО "Укртранснафта" вечером 18 января приостановила прокачку нефти по западной части крупнейшего транзитного нефтепровода "Дружба" из России в Европу из-за мощного циклона, нарушившего энергоснабжение нефтеперекачивающей станции.

Об этом УНИАН сообщил представитель ОАО "Укртранснафта".

По его словам, авария произошла в 21.59 в четверг, 18 января. Прокачка нефти прекращена по маршруту "Броды-госграница". При этом он добавил, что прекращены поставки нефти в Венгрию, Словакию и Чехию.

Также представитель компании сообщил, что около 12.00 в пятницу, 19 января, компания планирует возобновить прокачку нефти по нефтепроводу, и все недопоставленные объемы нефти будут прокачаны дополнительно в полном объеме.

Справка УНИАН. Единая система магистральных нефтепроводов «Дружба» - крупнейший в мире нефтепровод. Построен в советские годы для транспортировки нефти из Сибири в страны Восточной и Западной Европы. Общая протяжённость - около 5 200 км.

Маршрут нефтепровода проходит от Альметьевска через Самару, Брянск до Мозыря, затем разветвляется на два участка: северный (по территории Беларуси, Польши и Германии) и южный (по территории Украины, Чехии, Словакии и Венгрии).

Российский отрезок трубопровода эксплуатируется компанией «Транснефть»; словацкий - компанией Transpetrol, украинский - ОАО "Укртранснафта".