Работники газовых хозяйств пикетируют Кабмин

Сегодня около 5 тысяч работников обл- и горгазов страны пикетируют здание Кабинета министров Украины с требованиями не срывать отопительный сезон.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил глава Профсоюза работников газовых хозяйств Украины Олег АГРБА.

«Прежде всего мы требуем прекратить преступные эксперименты в отрасли в разгар отопительного сезона», - объяснил позицию митингующих глава профсоюза.

О.АГРБА отметил, что на митинге присутствуют представители большинства обл- и горгазов страны.

«Сегодня наши коллеги на местах, несмотря на сложные погодные условия, обеспечивают тепло в домах украинцев. Однако самих нас власть фактически выбросила мерзнуть на улицу. На место газовых хозяйств, которые проработали не один десяток лет, заводят непонятную посредническую структуру – «Нафтогазмережи», - сказал он.

Руководитель газового профсоюза считает, что и правительство, и НАК «Нафтогаз Украины» пока раздают исключительно пустые обещания. «О каких гарантиях от правительства может идти речь, если наши требования не выполняются второй год подряд? К примеру, еще 5 мая премьер-министр обещала, что 15 мая средняя зарплата для работников газовых хозяйств вырастет до 2,5 тысяч гривен. На сегодня имеется только 1700 гривен – это для специалистов высшей категории», - сообщил О.АГРБА.

При этом он добавил, что «нам говорили: создадим новую структуру вместо газовых хозяйств, будем платить больше. Цену обещаниям видим на примере Винницы. В прошлый четверг на заседании НКРЭ один из руководителей созданного винницкого ДП «Нафтогазмережи» четко заявил: тариф на поставку газа позволяет взять на работу 1400 работников. А в ликвидированном облгазе работало 2500 человек. Что будет с остальными, никого не волнует».

Руководитель отраслевого профсоюза отметил, что трудовые коллективы сформировали четкие требования к органам власти. «Первое и самое главное – выполните старые обещания, пересмотрите тарифы на услуги обл- и горгазов с учетом повышения зарплат и полного возмещения расходов. Второе – не подрывайте ситуацию в отрасли в разгар отопительного сезона, не создавайте напряжение в трудовых коллективах. Третье – хотите реформировать отрасль? Проведите широкое общественное и экспертное обсуждение, учтите европейский опыт, выслушайте трудовые коллективы и только потом примите взвешенное и ответственное решение. К сожалению, сейчас происходит с точностью до наоборот», - объяснил О.АГРБА.

Напомним, 9 декабря Профсоюз работников газовых хозяйств Украины заявил о том, что с 10 декабря в Украине стартует бессрочная акция протеста. Основные требования от органов власти: принять срочные меры для улучшения состояния газовых сетей в стране и не допустить роста аварийности, срочно пересмотреть тарифы на услуги компаний по газоснабжению и газификации, прекратить преступные эксперименты в отрасли во время отопительного сезона через создание нового незаконного посредника – «Нафтогазмережи».

После этого пресс-центр НАК «Нафтогаз Украины» заявил, что считает недопустимым использование некоторыми руководителями профсоюзов трудовых коллективов газовых предприятий в акциях протеста, поскольку для этого нет никаких предпосылок.

По сообщению компании, согласно протоколу договоренностей между НАК «Нафтогаз Украины» и Профсоюзом работников газовых хозяйств Украины от 6 октября 2009 года «Относительно решения социальных вопросов, касающихся работников открытых акционерных обществ, которые будут приняты на работу в ДП «Нафтогазмережи» все работники облгазов, которые будут высвобождены в связи с передачей государственного имущества, будут трудоустроены в ДП «Нафтогазмережи».

Справка УНИАН. ДП «Нафтогазмережи» – дочернее предприятие НАК «Нафтогаз Украины», созданное в соответствии с Постановлением Кабинета министров Украины «О повышении эффективности управления государственным имуществом газораспределительных сетей» от 10 июня 2009 года №775. Деятельность предприятия направлена на обеспечение безопасности потребителей природного газа, выполнение Закона Украины «О трубопроводном транспорте», повышение контроля за модернизацией газопроводов и их эффективным использованием.