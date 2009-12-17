В Донецке из-за снежных заносов остановили поезда
11:24, 17 декабря 2009Общество
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Задерживаются самолеты
На железнодорожной станции в Донецке из-за непогоды - метели и снежных заносов - стоят поезда.
Об этом корреспонденту "ОстроВ" сообщили в справочной железнодорожного вокзала.
"Поезда стоят. Мы не знаем, что будет к полудню, будет ли движение поездов. Пока часть поездов задерживается, другая - стоит", - пояснили в справочной.
В справочной донецкого аэропорта сообщили, что вылет и прибытие различных рейсов из-за непогоды также задерживается на несколько часов.
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