В Донецке из-за снежных заносов остановили поезда

11:24, 17 декабря 2009
Общество
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Задерживаются самолеты

На  железнодорожной станции в Донецке из-за непогоды - метели и снежных заносов - стоят поезда.

Об этом корреспонденту "ОстроВ" сообщили в справочной  железнодорожного вокзала.

"Поезда стоят. Мы не знаем, что будет к полудню, будет ли движение поездов. Пока часть поездов задерживается, другая - стоит", - пояснили в  справочной.

В справочной донецкого аэропорта сообщили, что вылет и прибытие различных рейсов из-за непогоды также задерживается на несколько часов.

 

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