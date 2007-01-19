Сегодня – Богоявление Господне - Крещение

Крещение - это третий самый большой праздник, завершающий цикл Рождественских праздников. Церковь рассматривает Крещение Господнее как "праздник просветительства" народов, поскольку согласно ее учению, именно с Крещения Иисус начал проповедь евангельской истины.

Христианский мир отмечает праздник Крещения 19 января. Его еще называют Иорданом. Иордан (от названия реки Иордан в Палестине) - народное название христианского обряда освящения воды. Его осуществляют в память о крещении Иисуса Христа в Иордане, описанном в Евангелиях. Праздник имеет и другое название - Богоявление, происходящее от того, что, согласно библейским рассказам, во время крещения Иисуса на него сошел с небес Дух Святой в виде голубя, и голос послышался с неба: “Это Сын Мой Любимый, которого Я полюбил!” (Мт. 3:17).

Накануне - 18 января - люди постятся. Садятся ужинать, когда уже взойдет вечерняя заря. На стол подают постные блюда - жареную рыбу, вареники с капустой, гречневые блины на масле, кутью и узвар. Утром (19 января) в церкви происходит богослужение, потом весь народ идет процессией на речку к кресту.

Освященная на Иордань вода символизирует святую иорданскую воду и имеет для верующих особое значение.