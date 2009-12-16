Шлапак о бюджете, обещаниях и рыбе, сгнившей с головы

Правительство Украины должно немедленно сформировать свое виденье относительно Государственного бюджета на 2010 год и подать его в парламент.

Это подчеркнул в комментарии СМИ первый заместитель главы Секретариата Президента Украины - представитель Президента Украины в Кабинете министров Украины Александр ШЛАПАК, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

«Мы имеем полную неопределенность относительно бюджета 2010 года. Если правительство и дальше не будет подавать бюджета в парламент, то с 1 января 2010 года он не должен будет никаких законодательных оснований платить хотя бы гривну кому-либо и по любым статьям расходов», - отметил он.

При этом А.ШЛАПАК обратил внимание, что украинское законодательство вообще не предусматривает в принципе ситуации, когда бы бюджет даже не был подан в Верховную Раду.

Относительно бюджета 2009 года, представитель Президента подчеркнул, что в историю украинских финансов он войдет «как наихудший бюджет второго тысячелетия». «Я не видел бюджета, который бы настолько резко отличался от того проекта, который был принят, каким бы так цинично и вручную управляли со стороны Кабинета министров и Министерства финансов», - заявил А.ШЛАПАК.

Характеризуя главный финансовый документ страны, он назвал бюджет 2009 года бюджетом «постоянных обманов»: «Столько обещаний раздавалось в этом году всем украинским гражданам, начиная от шахтеров, продолжая аграриями, заканчивая библиотекарями, почтальонами и космонавтами, - не перечислить, однако на 90% эти обещания выполнены не были».

По словам А.ШЛАПАКА, бюджет 2009 года «очень серьезно расшатывает экономику нашего государства». «Как рыба гниет с головы, так и подобная организация государственных финансов разрушает экономику страны», - сказал он, добавив, что все критические тенденции бюджет в этом году «перетягивает в 2010 год».

А.ШЛАПАК сообщил, что по прогнозам Секретариата Президента Украины, доходная часть общего фонда бюджета не будет выполнена на сумму около 36 миллиардов гривен. «Это цифра просто невероятная», - сказал А.ШЛАПАК и выразил возмущение тем фактом, что невзирая на то, что Президент Украины прогнозировал такое развитие событий и настаивал на необходимости внесения соответствующих изменений в бюджет 2009 года, этого сделано не было.

Представитель Президента также отметил, что за время деятельности Юлии ТИМОШЕНКО в должности премьер-министра прямой государственный долг Украины вырос из 73 млрд. грн. до 225 млрд. грн. по состоянию на сегодня. Он не исключил, что до конца этого года долг вырастет еще больше.