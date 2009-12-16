Тимошенко: кредиты для молодежи будут после 1 марта

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО обещает, что с марта Государственное ипотечное учреждение сможет расширить свою деятельность и начать выделять кредиты молодым семьям для покупки жилья.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила перед вручением ордеров на 163 квартиры, купленные ГИУ для очередников Алчевска.

«Для молодых семей, я думаю, что у нас с 1 января нет, а вот с 1 марта, когда закончится политический хаос, мы просто работу ипотечного учреждения хотим расширить для всех семей, которые хотят приобрести себе квартиру под залог этой же квартиры», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что такая практика может быть использована для всех желающих приобрести квартиры. «Не только для льготных категорий, а и для всех желающих мы будем это делать», - заверила Ю.ТИМОШЕНКО.