В Черкассах - вторая волна эпидемии гриппа

С 14 по 24 декабря в Черкассах приостановлен учебный процесс во всех школах города.

Такое решение 11 декабря приняла чрезвычайная противоэпидемиологическая комиссия исполнительного комитета, в связи с увеличением уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ, сообщили УНИАН в пресс-службе Черкасского горисполкома.

При этом детсады и высшие учебные заведения продолжают работать в обычном режиме.

Как сказал корреспонденту УНИАН главный санитарный врач Черкасс Владимир ЗАГОРОДНИЙ, с 5 по 12 декабря в Черкассах зарегистрированы 3064 случаев заболеваний ОРВИ и гриппом. Интенсивный показатель на 100 тыс. населения составил 1058,4, что на 19,4% превышает эпидемиологический порог. Среди заболевших 73,3% – дети и подростки. По словам главного санитарного врача Черкасс, в городе началась вторая волна эпидемии ОРВИ и гриппа.

За этот период были госпитализированы 176 чел., ОРВИ и гриппом заболели 35 медработников, летальные случаи не зафиксированы. Всего на 11 декабря в городе зарегистрированы 16 случаев заболевания пандемическим А/Н1N1 гриппом, один из которых смертельный.