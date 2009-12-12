Тимошенко объяснила, почему не нужно национализировать банк "Надра"

Банк «Надра» не будет национализирован, а средства его вкладчиков будут переведены в «Родовид Банк».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня в Киеве во время встречи с вкладчиками «Родовид Банка».

«Из «Надра Банка» мы планируем уже до конца года точно так же забрать в «Родовид Банк», как и из «Укрпромбанка», забрать всех, кто имеет там вклады. То есть, мы не берем те долги, которые искусственно созданы. Вот почему мы не пришли к выводу, что нужно национализировать «Укрпромбанк» и «Надра Банк» - именно потому, что нам важно спасти людей, а не те финансы, потому что там столько поназанимали и столько взяли обязательств…» - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер подчеркнула, что насчитывается около 600 тыс. человек вкладчиков банка «Надра».

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что после того как «улягутся политические баталии», необходимо будет взяться за налаживание ситуации в других банках и кредитных союзах.