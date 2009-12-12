Золото дешевеет на фоне крепнущего доллара

Золото на торгах в пятницу потеряло в цене 1% и опустилось до минимальной за четыре недели отметки на фоне укрепления американской валюты после выхода статистики по розничным продажам в ноябре, сообщает РИА “Новости” со ссылкой на Reuters.

Спотовая цена на золото в ходе торгов в пятницу на Лондонской бирже металлов опустилась до отметки 1115,35 доллара за тройскую унцию по сравнению с 1130,15 доллара за унцию на торгах в четверг.

"Это может быть простой коррекцией доллара, а также цены на металл, - заявил глава группы трейдеров MKS Finance. - В 2010, если не будет никаких потрясений, мы, вероятно, увидим рост рынка". По его мнению, к концу года цена на золото составит 1100-1160 долларов за унцию.