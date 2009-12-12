Кабмин разрешил беременным брать больничный на время карантина

Кабинет министров Украины разрешил выдавать листок нетрудоспособности беременным женщинам, независимо от срока беременности, на период действия карантина и осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий в связи с эпидемией гриппа типа А/Н1N1 и распространением острых респираторных заболеваний в 2009-2010 годах.

Об этом идет речь в постановлении “Об усилении защиты отдельных категорий населения в связи с эпидемической ситуацией” №1325 от 2 декабря, текст которого размещен на Правительственном портале.

“Рекомендовать предприятиям, учреждениям и организациям предоставлять на период действия карантина работникам, имеющим детей в возрасте до 14 лет, и беременным женщинам, по их желанию, неиспользованные ежегодные отпуска, дополнительные отпуска, предусмотренные законодательством, а также устанавливать в пределах своих полномочий и за счет собственных средств дополнительные по сравнению с законодательством оплачиваемые отпуска в соответствии со статьей 91 Кодекса законов о труде Украины”, говорится в постановлении.