Стало известно, сколько людей родились в Украине за период независимости нашего государства. В течение последних 30 лет на свет появились почти 14 миллионов граждан Украины.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции.
"Более 13 млн 649 тыс. – именно столько маленьких граждан Украины появились на свет за годы независимости нашего государства. Именно столько рождений малышей было зарегистрировано органами государственной регистрации актов гражданского состояния в течение последних 30 лет", - говорится в сообщении.
Читайте такжеУ Офиса Зеленского появились "фантастические звери" (фоторепортаж)В министерстве напомнили, что накануне 30-й годовщины Независимости Украины начинается флешмоб "Юстиция. 30 лет Независимости".
"Будем ежедневно рассказывать вам интересные факты о достижениях в сфере юстиции за последние 30 лет", - добавили в Минюсте.
День Независимости Украины
- Как сообщал УНИАН, Зеленский презентовал мероприятия к 30-му Дню Независимости Украины: в стране пройдут военный парад, концерт и праздничное шоу.
- К празднику МВД готовит беспрецедентные меры безопасности.
- В Минздраве озвучили рекомендации по празднованию Дня Независимости во время эпидемии COVID-19 и посоветовали не пить алкоголь.
Также уже известно, что ко Дню Независимости Украины с концертом приедет мировая звезда.
В МВФ подготовили свой "подарок" нашей стране и утвердили выделение Украине 2,7 миллиарда долларов.
В День Независимости Разумков созывает заседание Верховной Рады.
А по поручению Елены Зеленской в праздничный день на Хортице откроется первое безбарьерное пространство.
Также известно, что в честь Дня Независимости в Киеве перекроют весь центр.
Кроме этого, ранее УНИАН уже сообщал, что во Львовской кофейне вместо коврика постелили "флаг ДНР".