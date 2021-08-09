Накануне 30-й годовщины Независимости Украины начинается флешмоб "Юстиция. 30 лет Независимости".

Стало известно, сколько людей родились в Украине за период независимости нашего государства. В течение последних 30 лет на свет появились почти 14 миллионов граждан Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции.

"Более 13 млн 649 тыс. – именно столько маленьких граждан Украины появились на свет за годы независимости нашего государства. Именно столько рождений малышей было зарегистрировано органами государственной регистрации актов гражданского состояния в течение последних 30 лет", - говорится в сообщении.

Читайте такжеУ Офиса Зеленского появились "фантастические звери" (фоторепортаж)В министерстве напомнили, что накануне 30-й годовщины Независимости Украины начинается флешмоб "Юстиция. 30 лет Независимости".

"Будем ежедневно рассказывать вам интересные факты о достижениях в сфере юстиции за последние 30 лет", - добавили в Минюсте.

День Независимости Украины

Кроме этого, ранее УНИАН уже сообщал, что во Львовской кофейне вместо коврика постелили "флаг ДНР".

Автор: Леся Лещенко