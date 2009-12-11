Евросоюз может дать деньги Украине вслед за решением МВФ

Макрофинансовая помощь Европейского союза в размере 610 млн. евро может начать поступать в Украину сразу после решения Совета директоров Международного валютного фонда о предоставлении четвертого транша кредита.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил вице-премьер-министр Украины Григорий НЕМЫРЯ в самолете, по дороге из Бонна в Киев.

Он отметил, что первая часть помощи в объеме 110 млн. евро, траншами в 100 и 10 млн. евро может поступить сразу после решения МВФ без каких-либо дополнительных организационных решений.

«Первый транш может быть 100 млн. евро и единственным условием его предоставления – поскольку все условия уже выполнены – является позитивное решение Совета директоров МВФ о продолжении программы. Второй транш – 10 млн. является процедурным траншем», - отметил Г.НЕМЫРЯ.

Вторая часть помощи в объеме 500 млн. евро также двумя траншами сможет начать поступать в Украину после соответствующего решения Европарламента.

«В связи с этим мы обратились к президенту Европарламента Ежи БУЗЕКУ с просьбой, чтоб в случае позитивного решения МВФ, Европарламент быстро принял решение», - сказал Г.НЕМЫРЯ.

Он подчеркнул, что эту макрофинансовую помощь правительство Украины планирует направить на поддержку бюджета.