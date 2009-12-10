Стали известны 6 лауреатов «Будяка года - 2009»

Правозащитная антипремия “Будяк года - 2009” будет вручена шести лауреатам - Верховному суду Украины, министру внутренних дел Юрию ЛУЦЕНКО, Национальной экспертной комиссии по вопросам защиты общественной морали, городскому председателю Харькова Михаилу ДОБКИНУ, Северодонецкому городскому совету, Одесскому городскому председателю Эдуарду ГУРВИЦУ.

Об этом сообщил на пресс-конференции в УНИАН председатель правления Украинского Хельсинского союза по правам человека Аркадий БУЩЕНКО.

По его словам, ВСУ стал лауреатом в номинации “за откровенное пренебрежение к принципам правосудия”. Он отметил, что суд, в частности, по делу Александра ЯРЕМЕНКО “проявил пренебрежение к принципам правосудия и международных обязательств Украины”. А.БУЩЕНКО отметил, что ВСУ отказался отменить решение в отношении осуждения А.ЯРЕМЕНКО, хотя Европейский суд указал, что “приговор был результатом несправедливого судебного разбирательства”. (А.ЯРЕМЕНКО был приговорен к пожизненному лишению свободы за убийства – УНИАН).

Член правления Института "Республика" Владимир ЧЕМЕРИС сообщил, что Ю.ЛУЦЕНКО стал лауреатом антипремии в номинации “за систематические нарушение прав человека”. Он отметил, что “надежды, возложенные на реформы в МВД и вообще в органах внутренних дел, которые еще были несколько лет назад, сейчас окончательно развеялись”. По его словам, “в этом году мы видим шквал событий - прежде всего это заявления Ю.ЛУЦЕНКО, нарушающие презумпцию невиновности”. В.ЧЕМЕРИС отметил, что создается впечатление, что когда милиция задерживает человека, “то сразу же смотрит партбилет, и если оказывается, что это представитель политических сил, не принадлежащих к лагерю премьер-министра Украины и МВД, то без суда и следствия их объявляют виновными”. В то же время, по его мнению, к своим сторонникам отношение совсем иное.

“Таким образом, мы видим откровенную политическую заангажированность”, - добавил В.ЧЕМЕРИС. По его словам, также Ю.ЛУЦЕНКО, делая заявления, “нарушил и тайну усыновления”. Он считает, что Ю.ЛУЦЕНКО является “одним из наиболее заслуженных победителей нашего “Будяка года”.

А.БУЩЕНКО отметил, что также лауреатом этой премии стала Национальная экспертная комиссия по вопросам защиты общественной морали в номинации “за ограничение свободы выражения взглядов”. Он отметил, что этой комиссией были “очень много материалов запрещены к публикации”. “И мы считаем, что это нарушает свободу слова и ухудшает ситуацию со свободой слова в Украине”, - добавил он.

А.БУЩЕНКО также назвал еще одного лауреата в номинации “за грубое нарушение права на охрану здоровья” – мэра Харькова М.ДОБКИНА. Он отметил, что “благодаря” его действиям и действиям его подчиненных “большой город остался без стационарных коек для больных туберкулезом”. Также, по его словам, М.ДОБКИН ликвидировал единственное в области торакальное хирургическое отделение. А.БУЩЕНКО заявил, что такие действия харьковской власти свидетельствуют о том, что “возросла угроза эпидемии туберкулеза в городе Харькове”.

В.ЧЕМЕРИС сообщил, что мэр Одессы Э.ГУРВИЦ стал лауреатом в номинации “за систематические препятствия в проведении мирных собраний”. По его словам, в частности, 5 мая 2009 года был запрещен Марш свободы, который должен был проводиться общественной организацией “Объективная реальность”.

В.ЧЕМЕРИС сообщил, что Северодонецкий горсовет победил в номинации “за нарушение экологических прав”, поскольку депутаты до сих пор не определили и не закрепили документально существование в городе скверов и парков, поэтому выходит, что можно беспрепятственно проводить застройку и вырубать зеленые насаждения в городе. Пиар-менеджер Украинского Хельсинского союза по правам человека Марина ГОВОРУХИНА сообщила, что каждый лауреат получит “свой будяк и диплом по почте”.

В то же время В.ЧЕМЕРИС проинформировал, что сегодня состоится заседание Общественного совета по правам человека в Министерстве внутренних дел. Он выразил надежду, что “мы лично вручим будяк” Ю.ЛУЦЕНКО на этом заседании.