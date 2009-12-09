Ярославский рассказал, сколько потратил на Евро

Президент группы DCH Александр ЯРОСЛАВСКИЙ считает, что "является живым примером того, как можно с успехом, удовольствием и радостью инвестировать в Харьков".

Как передает ИА "МОСТ-Харьков ", об этом он сказал сегодня, выступая на инвестиционном форуме IFIK. Доклад А.ЯРОСЛАВСКОГО был коротким и касался исключительно сумм, которые его компания инвестировала в подготовку к Евро-2012, отмечает агентство.

По его словам, «общая стоимость «Металлиста» – 670 миллионов гривень. Из них областной бюджет выделил 85 миллионов гривень, городской – 50 млн., и государство – 210 млн. Остаток за областным бюджетом – 35 миллионов гривень, 15 миллионов – за городским бюджетом, и 36,6 – за центральным бюджетом. Если все сложить, то получается 325 миллионов инвестировала группа DCH. Это то, что касается стадиона».

«Если говорить об аэровокзальном комплексе, - продолжил А.ЯРОСЛАВСКИЙ, - то порядок цифр там такой: 64 миллиона евро – терминал (около 640 миллионов гривень), и 727 миллионов по титулу – это проект новой взлетной полосы. Сюда еще можно добавить 40 миллионов, которые мы потратили на дороги (три дороги вокруг «Металлиста» – Державинская, Власовский, Храмова). 80 миллионов – детская футбольная Академия. И 90 миллионов гривень мы потратили на тренировочную базу в поселке Высокий».

Как сообщал УНИАН, 5 декабря 2009 года в Харькове состоялась торжественная церемония открытия реконструированного к Евро-2012 стадиона «Металлист».

В торжественной церемонии открытия приняли участие Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, глава Секретариата Президента Украины Вера УЛЬЯНЧЕНКО, представители УЕФА, Федерации футбола Украины, руководители местной власти.

Поздравляя с праздником, Президент поблагодарил всех, кто активно участвовал в реконструкции стадиона «Металлист», в частности генерального инвестора и координатора подготовки Харькова к Евро-2012, президента DCH А.ЯРОСЛАВСКОГО, наградив его «Орденом за заслуги ІІ степени».

В 2007 году стадион «Металлист» был внесен в государственную целевую программу подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу, и сейчас он рассматривается УЕФА как объект, на котором будут проводиться матчи Чемпионата Европы.