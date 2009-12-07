Нейрохирург Слюсарчук заявляет, что у него украли 2 терабайта памяти

Известный украинский нейрохирург, обладающий уникальными способностями по запоминанию информации, профессор Андрей СЛЮСАРЧУК заявляет о похищении его научных разработок.

Об этом А.СЛЮСАРЧУК сообщил в интервью УНИАН.

По его словам, это произошло в прошлый четверг, 3 декабря. Злоумышленники проникли в его жилище во Львове и забрали из компьютера накопитель памяти объемом 2 терабайта.

“Были похищены результаты пятнадцати лет моей адской работы. Научные материалы касались исследования мозга, работы с памятью, развития нейронауки. Там содержались мои гипотезы, комментарии, которые могут сделать вызов современной науке. Они не были напечатаны, еще продолжался процесс их обобщения. Практически, исчезло все”, - сказал А.СЛЮСАРЧУК.

При этом профессор отметил, другие ценные вещи воры не взяли.

В связи с этим ученый выразил предположение, что за этой кражей могут стоять силовые структуры, в частности, и иностранных государств.

“Я являюсь известным нейроученым. Я работаю с такими технологиями, желание получить которые есть у многих государств. Эта кража является большой потерей не только для меня, но и для страны”, - отметил профессор.

А.СЛЮСАРЧУК также заявил, что чувствует преднамеренное создание вокруг себя неблагоприятных условий и попытки парализовать его деятельность.

Кроме того, профессор сообщил, что на данном этапе ход расследования этого происшествия милицией не очень успешный. “Они говорят, что зацепок не имеют”, - констатировал ученый.