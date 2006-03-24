Еще один взрыв: на Житомирщине разрушена школа

23 марта в 2.10 в с. Водотии Брусиловского района Житомирской области в котельной общеобразовательной школы произошел взрыв двух газовых котлов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, вследствие взрыва разрушена плита перекрытия здания, повреждены стены, двери и окна. Жертв и пострадавших нет.

Предварительная причина взрыва - неисправность газового оборудования котлов.

По факту произошедшего правоохранительными органами проводится расследование.

На месте события работала оперативная группа Главного управления МЧС Украины в Житомирской области.