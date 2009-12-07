Евро на межбанке ушло вниз

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 7,9815/8,0050 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Цены на российскую валюту упали до 0,2695/0,2705 грн./рубль, котировки по евро-гривне ушли вниз – 11,8365/11,8740 грн./евро.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали до 1,4826/1,4828 долл./евро (пятница, 4 декабря, - 1,5068/1,5070 долл./евро).

В пятницу, 4 декабря, Национальный банк Украины вышел на рынок с покупкой доллара по курсу 7,9850 грн./долл., а также с продажей евро на аукционе с ценой отсечения 12,0830 грн./евро.