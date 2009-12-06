В Херсонский области СБУ пресекла деятельность подпольной сети игорных заведений.

Как сообщили УНИАН в пресс-группе Управления СБУ в области, спецслужбой совместно со структурными подразделениями налоговой милиции была выявлена и пресечена деятельность в Скадовском районе 4 заведений теневого игорного бизнеса, в которых насчитывалось более 40 игровых автоматов.

Органами налоговой милиции игровые автоматы были изъяты. Материалы дела направят в административный суд Херсонской области для начисления штрафных санкций за организацию незаконного бизнеса.

Справка УНИАН. Закон о запрете игорного бизнеса в Украине вступил в силу в конце июня 2009 года. Этот закон действует до принятия специального законодательства, которое предусматривает право осуществления игорного бизнеса в специально созданных игорных зонах.