Дело милиционеров-сутенеров довели до суда

Следственным управлением прокуратуры Львовской области завершено досудебное следствие по уголовному делу по обвинению трех работников управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУ МВД Украины во Львовской области в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.368 (получение взятки в особо крупном размере или служебным лицом, занимающем особо ответственное положение), ч.3 ст.364 (превышение служебных полномочий), ч.3 ст.27 (организация преступления), ч.3 ст.28 (совершение преступлений в составе ОПГ), ч.2 ст.15 (покушение на преступление), ч.2 ст.368 (получение взятки в крупном размере или по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

Уголовное дело в ноябре 2009 года, после утверждения обвинительного заключения, передано в суд. Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Львовской области.

Как отмечается в сообщении, проведенным досудебным следствием было установлено, что начальник сектора по борьбе с преступлениями в сфере общественной морали Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУ МВД Украины во Львовской области, будучи представителем власти и служебным лицом, занимая руководящую должность и имея реальное влияние на подчиненных работников указанного управления, злоупотребляя своим служебным положением, с целью систематического получения взяток от лиц женского пола, занимающихся проституцией во Львове и Львовской области, и прикрытия их незаконной деятельности, организовал стабильную организованную группу в составе старшего оперуполномоченного указанного сектора и старшего оперуполномоченного по особо важным делам отдела по борьбе с торговлей людьми.

Участники организованной группы разрешали проституткам заниматься проституцией, при этом требуя от них ежемесячных взяток и оказания бесплатных сексуальных услуг. Полученные взятки злоумышленники распределяли между собой.

Продолжая свои преступные действия, члены организованной группы, злоупотребляя своим служебным положением, действуя вопреки интересам службы, на протяжении 2008-2009 гг. получили от проституток взяток на общую сумму 37 900 долларов и 14 200 грн.