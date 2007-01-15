В Украине снизился урожай винограда и фруктов

По предварительным данным, в 2006 году объемы производства плодово-ягодной продукции в Украине уменьшились на 34%, винограда - на 32% и составили соответственно 1,1 млн. тонн и 300,8 тыс. тонн. Об этом говорится в информации Государственного комитета статистики Украины, переданной агентству УНИАН.

В Госкомстате отмечают, что причиной такого положения является значительное снижение урожайности (почти на 30%) плодов, особенно косточковых, ягод и винограда из-за неблагоприятных погодных условий в период цветения садов.

Кроме того, сообщается, что в 2006 году в хозяйствах всех категорий производство картофеля осталось на уровне 2005 года (19,5 млн. тонн). За счет повышения урожайности (на 14,2 ц) и увеличения уборочной площади (на 1,3%) производство овощной продукции против 2005 года выросло на 10,4% (на 760,2 тыс. тонн) и составило 8,1 млн. тонн.

Хозяйствами населения в 2006 году выращено 99% общего урожая картофеля, 88% овощей, плодов и ягод.