Харьковский мэр дал ответ ”лже-патриотам”

Харьковский городской председатель Михаил ДОБКИН назвал «лже-патриотами» тех, кто заявляет о запрещении со стороны власти освящать священникам Украинской автокефальной православной церкви воду на праздник Богоявления в Харькове.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковского горсовета, по словам М.ДОБКИНА, «местная власть Харькова не подвергает сомнению удовлетворение религиозных прав граждан города, гарантированных им Конституцией Украины. Поэтому никакого решения по поводу отказа представителям религиозных общин города в проведении литургий и освящения воды в день Богоявления городская власть не принимала».

«Недоразумение со временем проведения литургий представителями разных конфессий, которое представители УАПЦ пытались раздуть в межконфессиональную вражду, - заявил М.ДОБКИН, - не имеет никаких оснований». Он сообщил, что «28 декабря 2006 года представители УАПЦ подали городской власти пять заявлений о проведении литургий и освящении воды в день Богоявления. Четыре из них были удовлетворены сразу. Относительно места проведения последнего - в Саржином Яру - то на это время и место 26 декабря 2006 года было получено заявление от представителей УПЦ Московского патриархата, и было удовлетворено городской властью».

«Учитывая пожелания верующих УАПЦ и желание каждого верующего человека в святой для православных день - Праздник Крещения Господнего, 19 января, - посетить праздничные литургии и освятить воду, городская власть приняла решение о том, что с 9.00 до 14.00 в Саржином Яру состоится освящение воды и литургия для верующих УПЦ Московского патриархата, а с 15.00 состоится литургия для представителей УАПЦ».

«Досадно, что некоторые горе-патриоты пытаются создавать проблемы там, где их не было и не может быть. Городская власть Харькова не допустит межрелигиозной вражды, как бы этого ни хотелось представителям отдельных псевдо-патриотических политических сил», - заявил М.ДОБКИН.

Как сообщал УНИАН, сегодня пресс-центр консистории Харьковско-Полтавской епархии УАПЦ заявил, что священникам Украинской православной автокефальной церкви запрещено освящать воду в Харькове на праздник Богоявления.

Пресс-секретарь Харьковского городского председателя Виктория МАРЕНИЧ подтвердила, что горисполком действительно отклонил письмо-заявку об освящении священниками УАПЦ воды 19 января в Саржином Яру, поступившее 28 декабря. По ее словам, основанием для отказа стало то, что такое же письмо-просьба об освящении воды в Саржином Яру поступило раньше - 26 декабря - от Харьковской епархии УПЦ Московского патриархата. Поскольку горисполком до того уже удовлетворил заявку священников УПЦ Московского патриархата, а УАПЦ подала свою на два дня позже – «просьба последней и была отклонена», сказала В.МАРЕНИЧ.