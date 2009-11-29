Корвет «Тернополь» завершил участие в операции НАТО

В Севастополь из Средиземного моря сегодня возвратился корвет «Тернополь», принимавший там почти полутора месяцев участие в антитеррористической операции НАТО «Активные усилия».

Как передает корреспондент УНИАН, командир похода, командир бригады надводных кораблей капитан 2 ранга Роман ГЛАДКИЙ доложил встречавшему корабль на причале командующему ВМС Украины адмиралу Игорю ТЕНЮХУ, что «Тернополь» за время плавания прошел 7 тысяч морских миль, совершил в рамках антитеррористической операции НАТО «Активные усилия» около 100 опросов судов.

Как сообщалось ранее, на завершающем этапе патрулирования одного из районов Средиземного моря «Тернополь» перехватил и осмотрел подозрительное судно-сухогруз «Ангел» под флагом Коморских островов, который шел из Ирана в Турцию.

Проведенный украинскими моряками досмотр судна не выявил нарушений, и корвет вместе с греческим фрегатом «Риджина Мария» вернулся в заданный район патрулирования Средиземного моря.

Корвет «Тернополь» уже не первый раз выполнял подобную задачу. Кроме него в операции «Активные усилия» также принимали участие корвет «Луцьк» и фрегат «Гетьман Сагайдачний» ВМС Украины.